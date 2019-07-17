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رقم الخبر: 258549 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 16:27 الاقسام: رياضة  
مبيعات أتلتيكو مدريد شجرة دائمة الإثمار في الميركاتو

مبيعات أتلتيكو مدريد شجرة دائمة الإثمار في الميركاتو

أصبحت تحركات أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، مدروسة وموزونة، الأمر الذي جعله يجني أرباحاً طائلة من خلال شراء اللاعبين وإعادة بيعهم بمبالغ طائلة.

واستفاد أتلتيكو مدريد مالياً من الصفقات التي أبرمها خلال العقد الأخير، حيث باع أغلب اللاعبين بمبالغ كبيرة، وجنى منهم النادي الإسباني، ما يقارب 973.35 مليون يورو في السنوات العشر الماضية، وهو رقم لم يحققه أي نادٍ.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد كسب 311.10 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الراهنة، وهو مبلغ يتجاوز ما جناه بنفيكا (172 مليون يورو) أو تشيلسي (119 مليون يورو).

وإلى جانب رحيل أنطوان جريزمان إلى برشلونة بـ120 مليون يورو، فقد انتقل رودريجو هيرنانديز إلى مانشستر سيتي بـ70 مليون يورو، وينطبق الحال نفسه على لوكاس هيرنانديز الذي رحل إلى بايرن ميونخ بـ75 مليون يورو.

ومن بين اللاعبين الذين باعهم أتلتيكو مدريد في السنوات العشر الأخيرة، نجد كل من جاكسون مارتينيز (42 مليون يورو)، أردا توران (43 مليون يورو)، دييجو كوستا (38 مليون يورو)، فالكاو (43 مليون يورو) وأجويرو (40 مليون يورو).

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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