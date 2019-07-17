يتوسم النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، خيراً في الحارس دافيد دي خيا، وذلك من أجل تجديد عقده مع الشياطين الحمر والبقاء لأطول فترة ممكنة داخل مسرح الأحلام.

وأصبح مانشستر يونايتد قريباً من التوصل لاتفاق نهائي لتجديد عقد دي خيا، حيث سيحصل هذا الأخير على أغلى راتب في العالم للاعب في مركز حراسة المرمى.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليدز يونايتد الودية: “سيلعب دي خيا غداً. نرجو أن نتوصل معه إلى اتفاق وإن حدث ذلك فسيكون إعلان (التجديد) عائداً للنادي واللاعب”.

وعن شائعات رحيل روميلو لوكاكو ولاعبين آخرين:”عندما يحين اليوم الذي يبدأ فيه الدوري، سيقدم كل اللاعبين أقصى ما لديهم لمانشستر يونايتد، عندما يبدأ الدوري سنطوي كل الصفحات ونتحد جميعاً”.

وستكون مباراة ليدز، هي الثانية ضمن 6 مباريات تحضيرية يخوضها مانشستر يونايتد استعداداً للموسم الجديد، فبعد هذا اللقاء، سيطير الفريق إلى سنغافورة يوم الخميس لخوض مباراة ضد إنتر ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية يوم السبت القادم.