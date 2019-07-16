المقداد أکد لأمیر عبداللهیان دعم سوريا لإيران بوجه الغطرسة الغربية أشاد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ خلال استقباله نائب رئيس ​مجلس الشورى​ في ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية، ​حسين أمير عبد اللهيان​، بالجهود التي تبذلها ​القيادة​ الإيرانية على مختلف المستويات لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لسورية خلال تصديها للحرب الإرهابية عليها.