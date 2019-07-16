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رقم الخبر: 258542 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: سياسة  
المقداد أکد لأمیر عبداللهیان دعم سوريا لإيران بوجه الغطرسة الغربية

المقداد أکد لأمیر عبداللهیان دعم سوريا لإيران بوجه الغطرسة الغربية

أشاد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ خلال استقباله نائب رئيس ​مجلس الشورى​ في ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية، ​حسين أمير عبد اللهيان​، بالجهود التي تبذلها ​القيادة​ الإيرانية على مختلف المستويات لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لسورية خلال تصديها للحرب الإرهابية عليها.

وأكد المقداد دعم ​سوريا​ لإيران بوجه الغطرسة الغربية وآخرها القرصنة البريطانية المتمثلة باحتجاز ناقلة ​النفط​ الإيرانية في مضيق ​جبل طارق​.

بدوره أكد أمیر عبد اللهيان أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني يقفون صفّاً واحداً في دعم القيادة السورية و​الشعب السوري​ في مواجهة العصابات الإرهابية لاستعادة ​الأمن​ والاستقرار لكافة أرجاء ​الدولة السورية​.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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