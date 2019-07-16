كشفت دراسة حديثة عن أن (أسعد الناس) هم الذين تجاوزوا سن الـ50، إذ أجاب 61٪ منهم أنهم كانوا أكثر سعادة واستمتاعا بالحياة عن أي وقت آخر، بل أن أكثر من نصفهم سافر في رحلات في العالم، وكان واحد من كل خمسة منهم يتعلم العزف على آلة موسيقية، وفقا لموقع (لايف هاك).

من المعروف أن الشباب يصبح مهووسا بأقل التفاصيل المتعلقة بمظهره، منها تصفيفة الشعر واللياقة البدنية، ولكنك عندما تتقدم في العمر، فستتعلم أخيرا احتضان عيوبك، وستدرك تماما أنك لست مثاليا، وهذا أمر جيد.

ملابسك

هل تتذكر اتباعك لأحدث صيحات الموضة عندما كنت شابا، ولكن سيزول هذا مع تقدمك في العمر، وستصبح أنت أكثر تقبلا لإطلالاتك، وهذا لا يعني أنك تخليت عن رغبتك في أن تبدو مهندما، ولكن هذا يعني فقط أنك تدرك أن آراء الآخرين ليست مهمة بالقدر الكبير، فمثلا ستشعر بحرية وسعادة كبيرة لو تسوقت بداخل السوبر ماركت وأنت مرتدي (بيجاما) أسفل معطف في موسم الشتاء.

ليال هادئة

عطلة الأسبوع بالنسبة لك كمتقدم في العمر لا تعني السهر في حفل حتى شروق الشمس، ولكن سيكفيك فقط قضاء وقت ممتع في المنزل، أو الذهاب إلى مطعم لطيف، حيث يمكنك الدخول في محادثة وسماع الطرف الآخر دون أي ضوضاء.

أصدقاء أقل

من بين حقائق الحياة، هي أن معظم (أفضل الأصدقاء) العديدين لن يصمدوا أمام اختبار الزمن، وستدرك مع الوقت من هم أصدقائك الحقيقيون.

كيف تصبح أكثر سعادة قبل أن تتقدم في العمر؟

توقف عن القلق بكل ما هو متعلق بالأرقام، سواء العمر أو الوزن أو حسابات البنوك، فعندما تقترب نهايتك ستدرك أنها غير مهمة بالصورة التي كنت تتوقعها.

-تقبل نفسك بكل عيوبك.

-اختر أصدقائك بحكمة، لأنك مع مرور الوقت، سوف تدرك قيمة الصداقة الحقيقية.

-اضحك لأطول فترة ممكنة من عمرك.

-اهتم بصحتك، إن أحد الأشياء التي يفتقدها الناس عندما يتقدمون في العمر هو التمتع بصحة جيدة وكل الأمور التي كانوا يفعلونها وهم أصغر في السن.

-كن مدرك تماما أنه من الممكن أن تفشل 100 مرة قبل أن تنجح.

-توقف عن محاولة تغيير الأشخاص الآخرين، الشخص الوحيد الذي يحتاج للتغيير هو أنت.

-احذر من الوقوع في دوامة الندم على حلم مؤجل أو حب ضائع، كذلك تقبل لحظات هزيمتك، مثلما تتقبل لحظات انتصارك، وذلك لأن الهزائم تلعب دورا في تشكيل شخصيتك وما أنت عليه الآن.

-عش اللحظة الحالية، فهناك أمور لن تتكرر مرة أخرى، مثل قضائك وقتا طيبا مع أشخاص يهتمون لأمرك، أو بطاقة معايدة من جدتك في عيد ميلادك؟.

-كن دائما متواجدا في محيط من الحب الإيجابي، سواء من خلال أشياء تحبها أو مع الأشخاص الذين يحبونك.

-لا تنتظر شخصا أو شيئا ما لتجعل حياتك أفضل، الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يجعل حياتك أفضل هو أنت.

-يعيش معظم الناس للتخطيط للمستقبل، أي كل الأشياء التي يريدون القيام بها أو يعملون على تحقيقها، ولكنهم يفتقدون للأسف العيش في الوقت الحاضر، لا تكون واحدا من هؤلاء، تذكر دائما أن السعادة هي حالة ذهنية وليست حالة وجود.