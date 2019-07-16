سيدات ايران يحرزن الفوز في اول لقاء لهن بالهوكي ببطولة آسيا سجلت سيدات ايران اول فوز لهن في بطولة آسيا بالهوكي، وذلك في اول مباراة لهم بالبطولة امام منتخب الفلبين، حيث تغلب المنتخب الايراني على نظيره الفلبيني بنتيجة (5 – صفر).