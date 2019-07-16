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رقم الخبر: 258538 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 15:13 الاقسام: رياضة  
سيدات ايران يحرزن الفوز في اول لقاء لهن بالهوكي ببطولة آسيا

سيدات ايران يحرزن الفوز في اول لقاء لهن بالهوكي ببطولة آسيا

سجلت سيدات ايران اول فوز لهن في بطولة آسيا بالهوكي، وذلك في اول مباراة لهم بالبطولة امام منتخب الفلبين، حيث تغلب المنتخب الايراني على نظيره الفلبيني بنتيجة (5 – صفر).

وسجلت اهداف ايران كل من نسيم ميرزائي في الدقائق (14 – 16 – 37)، ساناز بهرامي (20)، وزيبا يحيوي (39).

وكانت تشكيلة منتخب ايران تتكون من (نسيم ميرزائي – مريم حيدري – الهام دائي – سميرة يادكاري – ساناز بهرامي – زهرا رشيديان – مهسا خالقي – منيرة كيانفر – زيبا يحيوي – زهرا قرائي – فاطمة اميدي وخديجة قنبري (كابتن)، وبقيادة المدربة نيلوفر عبدي.

وايران تلعب ضمن مجموعة ضمت كل من الفلبين وكازاخستان واوزبكستان، والنيبال.

ومن الجدير بالذكر ان سيدات ايران يشاركن في هذه البطولة بعد غياب دام 8 سنوات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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