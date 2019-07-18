والاعلان عن موعد سحب القرعة .. ايران في المستوى الاول لتصفيات كأس العالم 2022 اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن موعد اجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2022 التي ستجرى نهائياتها في قطر، وكذلك اعلن ان القرعة ستسحب حسب ترتيب الفرق ومستوياتها الذي رتب على خمس انماط.