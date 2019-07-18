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|رقم الخبر: 258537
|تاريخ النشر: تموز 16, 2019
|الوقت: 15:13
|الاقسام: رياضة
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والاعلان عن موعد سحب القرعة ..
ايران في المستوى الاول لتصفيات كأس العالم 2022
اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن موعد اجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2022 التي ستجرى نهائياتها في قطر، وكذلك اعلن ان القرعة ستسحب حسب ترتيب الفرق ومستوياتها الذي رتب على خمس انماط.
ويعتمد هذا الترتيب في المستويات على آخر تصنيف للفيفا بالنسبة للمنتخبات الاسيوية، حيث سيشارك في المرحلة الاولى لهذه التصفيات 40 منتخباً مقسمة الى 5 مجموعات، وستبدأ هذه المنافسات اعتباراً من 5 ديسمبر 2019 وتستمر الى 9 حزيران 2020.
وفيما يلي ترتيب المستويات التي وضعها الاتحاد الاسيوي للفرق:
المستوى الاول: ايران – اليابان – كوريا الجنوبية – استراليا – قطر – الامارات – السعودية والصين.
المستوى الثاني: العراق – اوزبكستان – سوريا – عمان – لبنان – قرقيزستان – فيتنام والاردن.
المستوى الثالث: فلسطين – الهند – البحرين – تايلند – تاجيكستان – كوريا الشمالية – الفلبين وتايوان.
المستوى الرابع: تركمنستان – ميانمار – هونغ كونغ – اليمن – افغانستان – مالديف – الكويت وماليزيا.
المستوى الخامس: اندونيسيا – سنغافورة – النيبال – كامبوج – بنغلاديش – منغوليا – غوام وسريلانكا أوماكاو.
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