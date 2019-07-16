كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في استعادة النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الحالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان جاريث بيل صاحب 30 عاما قد انتقل للعب في صفوف ريال مدريد صيف عام 2013، قادما من فريق توتنهام هوتسبير بمبلغ قدّر بـ 101 مليون يورو.

ولكن طوال السنوات الماضية، لم يقدم الويلزي جاريث بيل أي شيء يُذكر مع ريال مدريد، وبعد تعاقد المرينجي مع خمس صفقات جديدة هذا الصيف من ضمنهم النجم البلجيكي إيدين هازارد، والشاب البرازيلي رودريجو جوس، وبتواجد أسينسيو، وفينيسيوس جونيور، بات استمرار اللاعب شبه مستحيل.

وأشارت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترغب في بيع لاعبها الويلزي جاريث بيل، وسط اهتمام توتنهام ومانشستر يونايتد بضمه.

وأكملت الصحيفة أن توتنهام قدم عرضا لاستعادة جاريث بيل من جديد بمبلغ 60 مليون يورو، أملاً في عودة لمستواه الطبيعي.

وأوضحت (ماركا) أن سبب عدم تلقي جاريث بيل الكثير من العروض خلال هذا الصيف بسبب راتبه الكبير الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، لذلك إذا نجح السبيرز في التعاقد معه، سيحصل معه على نصف ما يحصل عليه مع المرينجي.