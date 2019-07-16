كانت عالمة الرياضيات الإيرانية المولودة عام 1977، مریم میرزاخاني، أول امرأة تنال میدالیة )فيلدز( في أغسطس عام 2014، التي تمنح منذ العام 1936 لعلماء ریاضیات دون سن الأربعین، وهي بمثابة جائزة نوبل في مجال الریاضیات.

واختیر الـ12 من شهر أیار/مایو، الموافق للذكرى السنویة لمیلاد سیدة الریاضیات الإیرانیة (مریم میرزاخاني)، یوما عالمیا لـ(المرأة والریاضیات)، وذلك تكریما لهذه العالمة الإیرانیة الفقیدة، وتأكیدا على الدور الریادي والمرموق للمرأة الإیرانیة في مختلف الساحات.

وتقدم ملتقى المرأة العالمي للریاضیات (World Meeting for Women in Mathematics,WM) الذي یتخذ من البرازیل مقرا له، بهذا الإقتراح وتمت الموافقة علیه من قبل الإتحاد الدولي للجان الریاضیات بالعالم، على أن یتم الإحتفاء بالـ12 من شهر أیار/مایو من كل عام، یوما عالمیا لـ(المرأة والریاضیات).

الفقیدة میرزاخاني، شكلت مصدر الهام للنساء الشابات في ارجاء العالم ومصدر تشجیع للجمیع الذین یحرصون علی ترویج العلوم الاساسیة والریاضیات.

هذه الأستاذة في جامعة ستانفورد الأمریكیة، والمتخصصة في هندسة الأشكال غیر الاعتیادیة، اكتشفت طرقا جدیدة لاحتساب أحجام الأجسام ذي الأشكال المخروطیة مثل سرج الخیل، والهندسة الزائدیة ونظریة إرجودیك وTeichmüller space.

ونالت میرزاخاني جائزة (فيلدز) العالمیة بالریاضیات عام 2014، وبدأت العمل كأستاذة للریاضیات في جامعة ستانفورد سنة 2008.

ورحلت العالمة الإیرانیة مریم میرزاخاني في 14 تموز/یولیو 2017 عن 40 عاما، جراء مضاعفات إصابتها اثر السرطان.