كشف نادي الدحيل القطري، موعد تقديم لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي الشرطة السابق، مهند علي (ميمي) إلى وسائل الاعلام، بعدما أعلن عن تعاقده رسمياً مع اللاعب العراقي.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن (إدارة النادي، نجحت في إكمال صفقة التعاقد مع الموهبة العراقية والمهاجم المميز لاعب نادي الشرطة العراقي مهند علي المعروف وسط الجماهير باسم (ميمي) بعد اكتمال المفاوضات مع إدارة النادي العراقي بكل نجاح بعقد يمتد لخمس سنوات).

وأوضح، أن (مهند، يعد أحد المواهب العراقية التي لفتت الأنظار اليها بقوة من خلال التألق الواضح للاعب مع ناديه ومع المنتخب العراقي حيث شارك اللاعب مع منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم آسيا التي توج المنتخب القطري بلقبها ونجح في إحراز هدفين في هذه البطولة، وقبلها نجح في التألق مع ناديه في الدوري العراقي رغم صغر سنه حيث يبلغ من العمر 19 عاما ولكن موهبته جعلته أحد العناصر الأساسية التي تضع عليها جماهير الكرة العراقية آمالاً كبيرة في قدرته على المساهمة في انتصارات منتخب بلاده).