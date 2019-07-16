أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعب الوسط ميسون ماونت وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات مع تشيلسي والذي سيبقيه مع الفريق حتى 2024 على الأقل.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما معارا الموسم الماضي لديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية أثناء قيادة فرانك لامبارد له وخاض 44 مباراة في كافة المسابقات وسجل 11 هدفا. ويتولى لامبارد حاليا تدريب تشيلسي.

وقال ماونت (انضممت لهذا النادي وأنا في سن ست سنوات وكان هدفي هو اللعب للفريق الأول ذات يوم.

(أنا موجود في النادي منذ فترة طويلة بالفعل ويحدوني الأمل أن استمر هنا لفترة طويلة قادمة).

ووقع لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك على عقد جديد هذا الشهر سيبقيه في ستامفورد بريدج حتى 2024.

وأكمل تشيلسي أيضا ضم لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش من ريال مدريد عقب موسم كامل أمضاه على سبيل الإعارة.

ويخطط النادي اللندني، الذي يخضع لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) على إبرام صفقات جديدة حتى منتصف 2020، للاستعداد للموسم الجديد بدون المهاجم المميز إيدن هازارد الذي انضم لريال مدريد.

وسيبدأ تشيلسي مسيرته في الدوري أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 11 أغسطس آب المقبل.