  • الخميس ١٥ ذی قعده ١٤٤٠
  • الخميس , يوليو 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258530 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: ثقافة وفن  
بهروز شعيبي يخرج مسلسلاً مشتركاً بين ايران ولبنان

بهروز شعيبي يخرج مسلسلاً مشتركاً بين ايران ولبنان

بدأ المخرج الايراني بهروز شعيبي والمنتج محمد خزاعي التحضير لاخراج مسلسل ايراني لبناني مشترك.

وحسب بعض المواقع الفنية فان المخرج شعيبي سافر الى لبنان برفقة المنتج محمد خزاعي، لغرض التحضير للمسلسل واختيار مواقع التصوير والممثلين.

مسلسل شعيبي يتألف من 30 حلقة، وهو من تأليف مصطفى رستكاري ويتضمن قصة اجتماعية تدور احداثها في الوقت الحاضر.

ومن المقرر ان تصور مشاهد العمل في مدينة مشهد وطهران وبيروت وسيمثل ادواره ممثلون من لبنان وايران.

وحسب خطة عمل المسلسل فان عملية التصوير ستبدأ في اول الخريف المقبل وتنتهي في اواخر الشتاء، وينتج المسلسل لصالح القناة الثالثة الايرانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 14/5533 sec