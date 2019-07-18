وحسب بعض المواقع الفنية فان المخرج شعيبي سافر الى لبنان برفقة المنتج محمد خزاعي، لغرض التحضير للمسلسل واختيار مواقع التصوير والممثلين.

مسلسل شعيبي يتألف من 30 حلقة، وهو من تأليف مصطفى رستكاري ويتضمن قصة اجتماعية تدور احداثها في الوقت الحاضر.

ومن المقرر ان تصور مشاهد العمل في مدينة مشهد وطهران وبيروت وسيمثل ادواره ممثلون من لبنان وايران.

وحسب خطة عمل المسلسل فان عملية التصوير ستبدأ في اول الخريف المقبل وتنتهي في اواخر الشتاء، وينتج المسلسل لصالح القناة الثالثة الايرانية.