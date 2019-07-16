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رقم الخبر: 258529 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «زنجبار» يمنح «المتزلج» الايراني جائزة «دهو»

مهرجان «زنجبار» يمنح «المتزلج» الايراني جائزة «دهو»

فاز الفيلم السينمائي الايراني «المتزلج» للمخرج فريدون نجفي بجائزة «دهو» الفضية من مهرجان «زنجبار» الدولي.

وكان قد شارك فيلم «المتزلج» (اسكي باز) في مهرجان «زنجبار» السينمائي الدولي الذي اقيم في مدينة زنجبار في تنزانيا  في الفترة من 9 الى 14 يوليو الجاري.

يروي الفيلم قصة متزلج صغير لديه القليل من الوقت للمشاركة في مسابقة تزلج، لكن عصاه تنكسر فيطلب من نجار القرية ان يجهز له عصا تزلج جديدة و..

يذكر ان المخرج فريدون نجفي سبق له اخراج العديد من الافلام الاجتماعية المميزة ابرزها «خاتون» و«الشهادة» و«اين منزل فاطمة؟» و«نغمة المطر» بالاضافة الى اخراجه مسلسل «اسطورة ماه تي تي».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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