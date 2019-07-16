وكان قد شارك فيلم «المتزلج» (اسكي باز) في مهرجان «زنجبار» السينمائي الدولي الذي اقيم في مدينة زنجبار في تنزانيا في الفترة من 9 الى 14 يوليو الجاري.

يروي الفيلم قصة متزلج صغير لديه القليل من الوقت للمشاركة في مسابقة تزلج، لكن عصاه تنكسر فيطلب من نجار القرية ان يجهز له عصا تزلج جديدة و..

يذكر ان المخرج فريدون نجفي سبق له اخراج العديد من الافلام الاجتماعية المميزة ابرزها «خاتون» و«الشهادة» و«اين منزل فاطمة؟» و«نغمة المطر» بالاضافة الى اخراجه مسلسل «اسطورة ماه تي تي».