اشار الخبير في مجال السجاد ومعاون رئيس قسم المخازن في العتبة الحسينية المقدسة الى ان مخزن السجاد في مرقد الامام الحسين(ع) يضم كنوزا نادرة وثمينة لا تقدر بثمن.

وقال امجد حيدر حسن ان العتبة الحسينية تمتلك نفائس نادرة من السجاد اليدوي القديم والذي يزيد عمر البعض منه بنحو 200 عام.

واضاف، ان مرقد الامام الحسين(ع) يمتلك سجادتين نادرتين لامثيل لهما في العالم استخدم في صناعتهما الحرير والذهب.

واوضح حسن، ان المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اوعز بضرورة استخدام احدث الأساليب المستخدمة في العالم للحفاظ على السجاد النادر.

وبين، ان ادارة القسم تقوم خلال فترات متعاقبة بتوجيه دعوة للخبراء والمختصين بمجال رعاية وصناعة السجاد اليدوي للمتابعة الدورية.

واكد حسن، ان القسم يتبع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في مجال خزن السجاد اليدوي، لافتا الى ان القسم قام باستيراد رفوف خاصة من شركة (روز) الإيطالية، فضلا عن اتباع الطرق (اليابانية) في مجال الخزن.

وتابع، ان ادارة المخزن والكادر المتخصص تراعي المناخ الملائم والتغيير الفيزيائي للبيئة من خلال التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة والتحكم بالاضاءة عن طريق أجهزة استشعار إلكترونية دقيقة، فضلا عن استخدام المبيدات الخاصة لحمايتها من التلف.