قال رجل الدين الايراني، «آیة الله محمد محمدي الریشهري»، في حفل إزاحة الستار عن کتاب «إشعاع من تفسیر أهل البیت(ع)» إن أکثر التفاسیر شمولاً هي تلك التي تکتب علی نهج أهل البیت (ع).

أقیم حفل إزاحة الستار عن کتاب «إشعاع من تفسیر أهل البیت (ع)» یوم الأحد 14 يوليو / تموز الجاري في مؤسسة الإمام الخمیني(ره) للتعلیم والبحث بحضور رئيس مؤسسة دار الحديث العلمية ـ الثقافية، والأمين العام لعتبة السيد عبدالعظيم الحسني(ع)، «آیة الله محمد محمدي الریشهري».

وقال آیة الله الریشهري إن المهم لمجتمعنا ولحوزاتنا العلمیة معرفته إن الإمام علي بن موسی الرضا(ع) کان یبحث عن تأسیس مرجعیة علمیة وکان یسمی بعالم آل محمد(ص) لأن علم زمانه کان یتجلی به.

وأشار رجل الدین الإیراني الشهیر الی روایة عن الإمام الرضا(ع) یؤکد فیها رحم الله من یحیي أمرنا؛ یتعلم علومنا ویعلمها.

واستطرد متسائلاً: لماذا تدعو الروایة الناس الی تعلم علوم أهل البیت(ع) ولم تدعوهم الی تعلم العلوم القرآنیة؟ قائلاً: ان أحد أسباب هذا الأمر ربما یکمن في أن القرآن الذي لم یفسره أهل البیت (ع) لایستطیع إنقاذ المجتمع لأنه قرآن صامت.