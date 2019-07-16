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رقم الخبر: 258526 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 15:22 الاقسام: ثقافة وفن  
صدور الترجمة العربية لكتاب «في المنفى» حول النضال الثوري للإمام الخامنئي

صدور الترجمة العربية لكتاب «في المنفى» حول النضال الثوري للإمام الخامنئي

صدرت الترجمة العربية لكتاب «في المنفى»، الذي يسرد أحداث 258 يوما قضاها آية الله الخامنئي بالمنفى في مدينتي إيرانشهر وجيرفت خلال النضال الثوري ابان العهد البهلوي الثاني سنة 1977 و 1978.

ويستند هذا العمل في الدرجة الأولى على خطابات ومذكرات قائد الثورة الاسلامية، ثم على مذكرات أصدقائه المقربين في ذلك الوقت.

ويشير الكتاب في تفاصيله الى ان المنفى لم يقلل من عزيمة ونضال السيد علي الخامنئي فحسب بل جعل منه مناضلاً من الدرجة الاولى أيضاً.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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