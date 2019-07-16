صدرت الترجمة العربية لكتاب «في المنفى»، الذي يسرد أحداث 258 يوما قضاها آية الله الخامنئي بالمنفى في مدينتي إيرانشهر وجيرفت خلال النضال الثوري ابان العهد البهلوي الثاني سنة 1977 و 1978.

ويستند هذا العمل في الدرجة الأولى على خطابات ومذكرات قائد الثورة الاسلامية، ثم على مذكرات أصدقائه المقربين في ذلك الوقت.

ويشير الكتاب في تفاصيله الى ان المنفى لم يقلل من عزيمة ونضال السيد علي الخامنئي فحسب بل جعل منه مناضلاً من الدرجة الاولى أيضاً.