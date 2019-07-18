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رقم الخبر: 258524 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: سياحة  
إزدياد عدد السياح الوافدين إلى إيران مقارنة بالعام 2017
ويصل الى 7 ملايين و800 الف سائح

إزدياد عدد السياح الوافدين إلى إيران مقارنة بالعام 2017

اعلن رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران عن نمو القطاع السياحي بنسبة 52 في المئة مقارنة بـ 2017.

وصرح رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران علي اصغر مونسان في مراسم افتتاحية قرية «الطبيعة» الواقعة في متنزه «بارجين» الوطني بمحافظة قزوين، ضمن الاشارة الى اهمية القطاع السياحي في خلق فرص العمل والكلفة القليلة التي يحتاجها الإستثمار في هذا الامر مقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي وما الى ذلك، قائلا: قد تمكنت هذه المنظمة في الاونة الاخيرة من خلق 203 الاف فرصة عمل في البلاد عبر القطاع السياحي.

وتابع: يوجد في كل رقعة في ايران العديد من الوجهات السياحية الجذابة منها الطبيعية وتاريخية وغيرها، مضيفا: نعلن من هنا انه رغم كافة التهديدات والاعلان السلبي ضد ايران، الذي قد يؤثر كثيرا في تراجع السياحة في البلدان، لكن الاحصائيات تشير الى ارتفاع نسبة السياح الوافدين الى ايران، حيث وصل عدد السياح الاجانب من 5 ملايين و100 الف شخص في عام 2017 الى 7 ملايين و800 الف في عام 2018، وبذلك شهد قطاع السياحة نموا بنسبة 52 في المئة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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