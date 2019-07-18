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رقم الخبر: 258521 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 14:43 الاقسام: منوعات  
جريمة بشعة تهز الفيوم بمصر .. أب يهشم رؤوس زوجته وأطفاله

جريمة بشعة تهز الفيوم بمصر .. أب يهشم رؤوس زوجته وأطفاله

استيقظ سكان مدينة الفيوم المصرية، على جريمة بشعة، أقدم فيها أب تجرد من كل معاني الإنسانية، على قتل زوجته وأطفاله الأربعة بتهشيم رؤوسهم.

وتوافدت قوات الشرطة والإسعاف على ميدان المسلة في الفيوم، للتحقق من الجريمة التي وقعت في برج سكني هناك، حيث تم العثور على 5 جثث لأم وأطفالها الأربعة داخل شقتهم، حسب ما ذكر موقع صحيفة «المصري اليوم».

وأفادت المعاينة الأولية للشقة والجثث، أن مجهولا حطم رؤوسهم بآلة حادة حتى الموت، وتركهم غارقين في دمائهم في أماكن متفرقة بالشقة.

وذكر مصدر أمني، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الأب، الذي يعمل مدرسا، بعدما تبين أنه وراء ارتكاب المذبحة، فيما لم تتضح بعد أسباب إقدامه على ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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