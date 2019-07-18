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|رقم الخبر: 258518
|تاريخ النشر: تموز 16, 2019
|الوقت: 14:37
|الاقسام: منوعات
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صنع اكبر قطعة حلوى في طهران لمناسبة مولد الامام الرضا (عليه السلام)
صنعت في العاصمة الايرانية طهران اكبر قطعة حلوى وذلك في ذكرى مولد الامام الرضا عليه السلام.
وبلغ طول قطعة الحلوى الفا ومئتين وثلاثة وتسعين مترا وبعرض متر واحد. كما بلغ وزنها خمسة عشر طنا. وقد قام عشرات الطهاة الماهرين بصنع هذه الحلوى وتقسيمها وتوزيعها بين الناس.
وتأتي هذه الخطوة في الذكرى المئتين والثالثة والتسعين بعد الألف لولادة الامام علي بن موسى الرضا عليهما السلام.
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