صنعت في العاصمة الايرانية طهران اكبر قطعة حلوى وذلك في ذكرى مولد الامام الرضا عليه السلام.

وبلغ طول قطعة الحلوى الفا ومئتين وثلاثة وتسعين مترا وبعرض متر واحد. كما بلغ وزنها خمسة عشر طنا. وقد قام عشرات الطهاة الماهرين بصنع هذه الحلوى وتقسيمها وتوزيعها بين الناس.

وتأتي هذه الخطوة في الذكرى المئتين والثالثة والتسعين بعد الألف لولادة الامام علي بن موسى الرضا عليهما السلام.