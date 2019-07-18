وانغ قانغ أو «الوالد الأقوى»، مواطن صيني من مدينة تيهلينغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، عانى الأمرين في حياته، كونه فقد ذراعيه في حادث مأساوي عندما كان عمره 13 عاماً.

بالإرادة الفولاذية تعلم قضاء حاجاته بنفسه، بل تعلم - وهذا هو المهم والأهم - كيفية الاعتناء بطفله البالغ من العمر تسعة أشهر ونصف الشهر، ولم يبال بتعلم الطبخ والغسيل، ففلذه كبده أغلى من أي شيئ آخر.

كان حماه مريضا ويحتاج إلى ابنته للعودة إلى منزله للرعاية. إذا لم تكن الزوجة في المنزل، فإن رعاية الابن البالغ تسعة أشهر ونصف الشهر تصبح من اختصاص وانغ.

وعلى الرغم من أن وانغ البالغ من عمره 33 عاما بدون ذراعين، لكن قدميه مرنتان جدا، ويمكنه رعاية ابنه بمفرده، وكما يمكنه أن يقوم بالأعمال المنزلية كلها. فهو لا يحمم ابنه بقدميه فحسب، بل يلبس الثياب أيضا بشكل ماهر.

أما بشأن إطعام وإرضاع الطفل؟ قال وانغ إنه تم فطامه، لكنه لا يستطيع توفير الحليب الجاهز بشكل مستمر بسبب المعاناة من صعوبات مالية، وحاليا يتناول الابن الطعام مثلهم، وفي بعض الأحيان يسخن وانغ البيض للابن، ثم يطعمه بالملعقة باستخدام قدميه.

غالبا ما يميل وانغ في الصيف إلى أن يكون عاريا في الجزء العلوي من جسمه، وعلى الرغم من أن مكان الذراعين فارغين، إلا أنه لا يرتدي ملابس طويلة الأكمام لتغطية إعاقته، بل على العكس من ذلك، فهو يحب أن يحمل شرائطه فوق كتفيه ويستخدم المئزر لـ«حمل» ابنه للتجول. دأب وانغ على القيام بعمل الأشياء بقدميه وكان مثابرا للغاية، حيث قام بالعديد من التمارين ليلا ونهارا حتى اختبأ وبكى سرا في بعض الأحيان، وعلى الرغم من أن الأمر كان صعبا وقاسيا في البداية لكنه نجح أخيرا باستخدم قدميه بدلا من يديه؛ وفقاً لـ (CGTN).

وانغ يريد أن يكون والدا مجتهدا، حيث توفي والداه ولديه أخت، ولكن منزل أخته يبعد كثيرا عن منزله، لذا فإن الأخت لم تتمكن من الاعتناء به، وكما أنه ليس على استعداد لإزعاج أخته.

حاول وانغ العثور على وظيفة بجد، ولكنه غالبا ما ضرب الجدار. «لا أستطيع أن أعيش على مساعدة الآخرين تماما في حياتي، إذا أمكن، أريد أن أشتري بقرتين، وأعتني بابني أيضا أثناء الاعتناء بالبقر. أعتقد بأن مستوى معيشتي سيتحسن تدريجيا نحو الأفضل. «أضاف وانغ أنه ليس الوالد المثالي، لكنه سيعمل ويجتهد ويصبر حتى نهاية حياته ويكون قدوة يحتذي بها ابنه».