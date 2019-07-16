  • الثلاثاء ١٣ ذی قعده ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يوليو 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258516 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 14:36 الاقسام: محليات  
قائد الثورة: قرصنة بريطانيا لن تبقى دون رد

قائد الثورة: قرصنة بريطانيا لن تبقى دون رد

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: إن قرصنة بريطانيا الخبيثة لن تبقى دون رد.
واستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطباء وأئمة صلاة الجمعة في عموم إيران بمناسبة الذكرى السنوية لأول صلاة جمعة بعد الثورة الإسلامية والتي عقدت في عام 1980.
وفي كلمة لها في هذا الاجتماع أشار قائد الثورة الإسلامية إلى النهج الذي تسلكه الدول الغربية في تعاملها مع الدول الأخرى قائلا في هذا الخصوص " المعضلة الكبرى التي تعاني منها الدول الأوروبية هي روح التكبر ولو وجدت دولة ضعيفة أمامهم فإنهم يلجؤون إلى هذه الطبيعة لكن لو وجدت دولة قوية تعرف حقيقتهم وتقف بوجههم فإنها ينهزمون".
وحول استيلاء البحرية البريطانية على سفينة إيران قال القائد " بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفيتنا وترتكب الجريمة ثم تضفي عليها صبغة قانونية" مؤكدا "إن قرصنة بريطانيا الخبيثة لن تبقى دون رد".
يتبع...
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/1882 sec