أجرى القائد العالم للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي زيارة لمعسكر الشهيد اشرف عبر حضوره في مقر لواء 321 المتنقل والمهاجم في محافظة آذربيجان الشرقية.

ان القائد العالم للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي توجه صباح اليوم لمحافظة آذربيجان الشرقية لتفقد معسكر الشهيد اشرف التابع للقوة البرية للجيش الايراني، عبر الحضور في مقر لواء 321 المتنقل المهاجم.

وزار موسوي معرض الابداعات والابتكارات والاماكن العامة والخدمات الرفاهية للمعسكر، كما تفقد عن كثب القدرات القتالية والعسكرية للواء المذكور، وأبدى تقييمه من حيث التكتيكي والتقني.

وتضمن جدول اعمال قائد العالم للجيش خلال هذه الزيارة اللقاء مع رئيسي قسم العقائدي والسياسي وقسم حماية المعلومات والامن، اضافة الى تكريم المتقاعدين.

الجدير بالذكر أن قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد حيدري يرافق موسوي في هذه الزيارة.