فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ايران

قائد الثورة يعين ثلاثة من الاعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور

📌 ظريف لـ بي بي سي: نبيع نفطنا وليس كرامتنا اطلاقا

جمهوري اسلامي

📌 محلل اميركي: عُقد ترامب عامل سقوط اميركا

📌 ظريف: لا ازال اعتبر الاتفاق النووي اتفاقا اساسيا

📌 بلومبرغ: سياسات البنك المركزي الايراني تركت تاثيرا ايجابيا على تقوية قيمة الريال

📌 الكشف عن تعاون ملك البحرين مع القاعدة ضد ايران

📌 هيلاري كلينتون: الادارة الاميركية الحالية كارثة بكل معنى الكلمة

آفتاب يزد

📌 وزير الخارجية الاميركي يطلب الحضور في التلفزيون الايراني

📌 سيد حسين موسويان، العقوبات واقصى الضغوط الاميركية لم تكن الرد على حسن نوايا ايران

كيهان

📌 السفن البريطانية لا تقترب من مضيق هرمز خوفا من توقيفها

📌 انفجار مستودع الصناعات العسكرية بالقرب من تل ابيب يثير رعب الصهاينة

📌 ليبرمان: نتنياهو كلب يعوي لكنه لا يعض

📌 ضابط مخابرات اميركي سابق: السعودية والبحرين تستعينان بالقاعدة لقمع الاحتجاجات الداخلية

📌 امين عام الناتو يحذر من الاوضاع الامنية الخطيرة في اوروبا

آرمان

📌 ايران تفتح احضانها لابناء الامهات الايرانيات

📌 مساعي الاوروبيين للمحافظة على الاتفاق النووي في ذكرى المصادقة عليه

وفيما يلي أهم ما جاء في الصحف الايرانية من آراء وتعليقات ليوم الثلاثاء

جوان

صحیفة جوان کتبت في تعلیقها (المشروع الفرنسي الذي یتخطّی الاتفاق النووي لانقاذ هذا الاتفاق )، عن اقتراح للحکومة الفرنسیة لانقاذ الاتفاق النووي المبرم بین ایران ومجموعة خمسة زائد واحد بعد انسحاب امریکا ترامب منه.

وجاء في الصحیفة: (مشکلة هذا الاقتراح الفرنسي تکمن في انه یرکّز علی قضایا لا ترتبط بالبرنامج النووي بل علی قدرات ایران الدفاعية وثقْلها الاقليمي )، بعبارة اخری وحسب الصحیفة، یتجاهل هذا الاقتراح تأکید ایران من الاتفاق النووي یرتبط بموضوع البرنامج النووي الایراني فقط وهو تجاهٌلٌ متعمّدٌ لدفع الامور الی الاتجاه الذي یریده ترامب في نهایة المطاف.

سیاست روز

نشرت صحیفة سیاست روز مقالا يتحدّث عن بدء امریکا والسعودیة لمناورات مشترکة . وجاء في هذا المقال الذي یحمل عنوان ( الفرحون بمناورات القائد الغیور 2019) انّ هذه المناورات بدأت في شمال السعودیة وستستمرّ لاسبوعین.

واضافت الصحیفة: (السؤال هنا هو الی ايّ مدی ترتبط مثل هذه المناورات بحقیقة قدرات القوات السعودیة، هذه القوات التي تواجه مسلسل فشل مذلّ في الیمن ).

واستطردت سیاست روز .. لا یبدو انّ القیام بمثل هذه المناورات امرٌ یرتبط برفع مستوی الجهوزیة للقوات السعودیة المتهالكة اساسا قدر ما یرتبط بمحاولة التعتيم علی فشلها في الیمن والمنطقة عبر استعراض للقوة.

آرمان

حول الاتفاق النووي والموقف الاوروبي حمل مقالٌ لصحیفة آرمان عنوان (التحرکات الاوروبیة الجدیدة هل هي المحاولات الاخیرة في الایام الاخیرة؟).

وتقول الصحیفة: (الاتفاق النووي یقف علی حافة الانهیار الکامل الامر الذي دفع بالترويكا الاوروبیة للتحرّك لانقاذه عبر تصریحات وتحذيرات ووعود بخطوات ما).

وما تریده الترويكا الاوروبية هو بقاء ایران في هذا الاتفاق علی علّاته بعد انسحاب امریکا منه مع ایجاد ارضیة لبدء مباحثات بین طهران وواشنطن.

ولکنّ هذه التحرکات الاوروبیة التي قد تکون الاخیرة لم تطرحْ ايّ اقتراح عمليّ واقعيّ لضمان مصالح ایران في هذا الاتفاق ولاتتضمّن ایة اشارة اوروبیة الی ضرورة الغاء کل اشکال الحظر المفروضة علی ایران قبل ايّ حدیث عن تحرّك دبلوماسي.

خراسان

صحیفة خراسان سلطت الضوء علی انباء تتحدّث عن ارسال امریکا للمزيد من الدعم التسلیحي للجماعات الارهابیة.

وجاء في مقال الصحیفة: ( هدايا امریکا لداعش في الحدود العراقیة)، "ارسال امریکا لقوافل من الاسلحة والمعدات العسکریة الی شرق سوریا خلف ذریعة دعم تنظیمات کردیة مسلحة اثار مخاوف من انْ یکون الهدف تعزیز شراذم داعش".

وذلك في المناطق الحدودیة بین العراق وسوریا ولانقاذ هذه الفلول التي تواجه ضربات قاصمة من قبل الحشد الشعبي العراقي، ان هذه المخاوف من اهداف هذه التحرکات الامریکیة تعود جذورها لوجود ادلة حاسمة علی قیام القوات الامریکیة بانقاذ قياديين دواعش عبر نقلهم بالطائرات المروحية من مناطق حوصر التنظيم فيها وكذلك الی ضبط الحشد الشعبي مخابئ اسلحة في مواقع تم تحریرها من داعش ، اسلحةٌ ومعداتٌ امریکیة.

جمهوري اسلامي

صحیفة جمهوري اسلامي نشرت تقریرا ینقل عن محافل واوساط اعلامیة عربیة تأکیدها على وجود تنسیق بین النظام الخليفي وتنظیم القاعدة الارهابي. وجاء في تقریر الصحیفة (فضح خفایا التعاون بین ملك البحرین والقاعدة ضد ایران)،( كشفت هذه المحافل الاعلامیة عن ادلة تثبت وجود تنسیق بین آل خلیفة والقاعدة لدعم وتمویل جماعات ارهابیة لزعزعة الامن في جنوب شرق ایران).

وحسب هذه الادلة ایضا یشمل هذا التعاون بین المنامة والقاعدة ايضا استخدام ارهابیین مرتزقة لاغتیال شخصيات بحرينية معارضة .

ویقول التقریر ان 3 مسؤولین امنیین بحرینیین یحملون تعلیمات مباشرة من ملك البحرین نفسه في مجال التنسیق مع القاعدة وفرق الاغتيال...

قدس

حمل مقالٌ لصحیفة قدس عنوان (الکومیدیا السوداء لادعاءات الغرب بالحرص على السلام )، تحدثت الصحيفة فيه عن اعلان الرئیس الفرنسي عن النظرية العسکریة الفرنسیة الجدیدة.

وتقول الصحيفة: (الرئیس الفرنسي اضاف مجموعة جدیدة الی ترکیبة القوات الفرنسیة، مجموعة القوات الفضائیة ليسير بذلك في نفس خطى ترامب في هذا المسار)، وبالطبع ترامب لم یکتف بذلك بل تذرّع بزیادة قدرات روسیا والصین لتعزیز التواجد العسکري الامریکي في القطب الشمالي ومناطق اخری في العالم.

والواقع هو ان القوی الغربیة تتحدث عن السلام في العالم وتستخدم شعار السلام کذریعة لتحقيق اهدافها واستراتیجیاتها ومشاریعها التوسعية على حساب الامن والسلام في العالم والمضحك المبكي في هذا الشأن انّ القوی الغربیة تحاول ابتزاز وتهدید البلدان المستقلة کایران خلف ذريعة حفظ السلام.