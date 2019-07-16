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رقم الخبر: 258506 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة: معرض الصناعات المحلية مصداق " فن المقاومة " في مواجهة الحظر

وزير الصناعة: معرض الصناعات المحلية مصداق " فن المقاومة " في مواجهة الحظر

اعتبر وزير الصناعة والتعدين والتجارة " رضا رحماني" اقامة اول معرض للصناعات المحلية خطوة نحو تطويرها والاكتفاء الذاتي وهو مصداق لـ "فن المقاومة" في مواجهة الحظر.
واضاف رحماني  اليوم الثلاثاء ان الاهتمام وتنمية الصناعات المحلية من اولويات وزارة الصناعة وان هذا المعرض هو فرصة مناسبة لبيان قدرات صناعاتنا المحلية.
واعتبر المعرض مكانا مناسبا لاظهار قدرات الشركات المعرفية والناشئة وقال ان متخصصي ايران يتمتعون بقدرات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتي يجب استثمارها في الصناعات المتطورة للوصول الى الاكتفاء الذاتي في الصناعات التقنية.
ويقام المعرض الاول للصناعات المحلية في مدينة المعارض الدولية بطهران خلال الفترة من ۱۸ الى ۲۱ يوليو/تموز الحالي بهدف التعرف على قدرات الصناعات في مجالات السيارات و قطع الغيار والصناعات المعدنية والادوات المنزلية والصناعات البحرية والنفط والغاز والاتصالات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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