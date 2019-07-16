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رقم الخبر: 258505 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: سياسة  
الامم المتحدة تبلغ قلقها للحكومة الاميركية ازاء القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الايرانية

الامم المتحدة تبلغ قلقها للحكومة الاميركية ازاء القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الايرانية

اعلن مساعد المتحدث باسم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة فرحان حق بانه تم ابلاغ قلق المنظمة للحكومة الاميركية ازاء القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الايرانية في نيويورك.

جاء ذلك في تصريح ادلى به فرحان حق في مؤتمره الصحفي اليومي امس الاثنين ازاء تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول القيود على تنقل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والبعثة الدبلوماسية الايرانية في نيويورك.

واشار الى ان امانة منظمة الامم المتحدة على اطلاع بالقيود المتخذة من قبل الدول المضيفة بشان موظفي الممثلية الايرانية، واضاف، ان الامانة على اتصال مع الممثليتين الاميركية والايرانية في الامم المتحدة وهي تنقل قلقها للدولة المضيفة في هذا الصدد.

وفي جانب اخر من تصريحه اكد موقف الامين العام للامم المتحدة حول الاتفاق النووي وقال، ان موقفنا واضح تماما فالاتفاق النووي منجز دبلوماسي لافت وان الامين العام للامم المتحدة يطلب على الدوام من جميع الاطراف الالتزام بنصوصه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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