كسب جيرينت توماس، حامل اللقب، وقتًا أمام أبرز منافسيه بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في حالة فوضى بين المجموعة الرئيسية في نهاية المرحلة العاشرة الإثنين لسباق فرنسا للدراجات.

كان توماس ينطلق على يمين المجموعة الرئيسية قبل 35 كيلومترًا من نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 217.5 كيلومتر من سانت فلور، بينما كان الفرنسي تيبو كورتوا، والدنمركي ياكوب فوجلسانج، والأسترالي ريتشي بورت وراءه.

وأنهى هذا الثلاثي المرحلة متأخرين بفارق 1.39 دقيقة عن الصدارة وفقًا لنتائج مؤقتة.

وفاز البلجيكي فوت فان ارت بالمرحلة، بينما أنهاها توماس وايجان بيرنال ونايرو كينتانا في المجموعة الرئيسية.

واحتفظ الفرنسي جوليان الافيليب متسابق فريق ديكونينك كويك ستيب بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعدما عبر خط النهاية في نفس توقيت فان ارت.