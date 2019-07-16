اقترب القطري ناصر العطية من الفوز برالي طريق الحرير، ولم يعد أمامه سوى مرحلة واحدة فقط لحسم اللقب رسميا، وذلك بعدما نجح في الفوز بالمرحلة التاسعة، التي أقيمت الاثنين.

وعزز العطية صدارته للرالي بصحبة ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل، على متن سيارته تويوتا هايلوكس من فريق تويوتا جازو ريسينج جنوب إفريقيا، ومن تحضير فريق أوفر درايف.

وقطع مسافة المرحلة الصعبة مسجلا زمنا قدره (3 ساعات و52 دقيقة و17 ثانية).

وجاء في المركز الثاني السائق الصيني وي هان، وملاحه مواطنه ليو مين على متن سيارته جيلي (باغي)، مسجلا زمنا قدره (4 ساعات و دقيقة واحدة و29 ثانية).

وكان المركز الثالث من نصيب السائق الهولندي، إريك فان لون، بصحبة ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلوناي، على متن سيارته تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف، مسجلا زمنا قدره (4 ساعات ودقيقة واحدة و41 ثانية).

وبذلك، وسع العطية الفارق بينه وأقرب منافسيه، السائق الصيني وي هان، مسجلا زمنا قدره (ساعة و10 دقائق و46 ثانية).