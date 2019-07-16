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رقم الخبر: 258498 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 12:05 الاقسام: رياضة  
هاليب تحصد أعظم أوسمة رومانيا

هاليب تحصد أعظم أوسمة رومانيا

منحت الرئاسة الرومانية والكنيسة الأرثوذكسية سيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون، أعلى الأوسمة في البلاد الاثنين، بينما استقبلها المئات من عشاق التنس فور عودتها إلى رومانيا، عقب فوزها الساحق على الأمريكية سيرينا وليامز في النهائي.

وأصبحت هاليب (27 عاما) أول رومانية، تفوز بلقب فردي السيدات في ويمبلدون، بعد تغلبها على وليامز المتوجة باللقب سبع مرات، بنتيجة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة، السبت الماضي.

وقالت هاليب والسعادة لا تسعها، للصحفيين في مطار بوخارست وهي تمسك بجائزتها وباقة من الزهور، والجماهير تهتف باسمها "تشبثت بفرصتي، بذلت قصارى جهدي ولهذا فزت.. احتفظت بتركيزي أمام سيرينا، وهي واحدة من أفضل اللاعبات على مر العصور".

وهذا ثاني لقب تحققه هاليب في البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزها برولان جاروس العام الماضي.

ومنحتها الرئاسة وسام نجمة رومانيا، بينما كرمتها الكنيسة بجائزة رفيعة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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