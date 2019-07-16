استبعد نواه لايلس المرشح للفوز بسباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى الإثنين خوض سباق 100 متر بالبطولة الأمريكية، التي يتم خلالها اختيار الفريق الأمريكي المشارك في نسخة قطر في سبتمبر/أيلول المقبل.

كان سباق 200 متر على رأس أولويات العداء الأمريكي في بطولة العالم في الدوحة لكن الأزمنة السريعة التي حققها هذا العام فتحت شهيته للتفكير في منافسة محتملة في سباقي السرعة.

وقال لايلس "ناقشت مع مدربي مطلع الأسبوع فكرة المشاركة في سباق 100 متر مع سباق 200 متر في البطولة الأمريكية.

وأضاف "بعد لوزان راودتني بشدة فكرة خوض سباق 100 متر أيضا" في إشارة إلى الزمن الذي حققه في سباق 200 متر والبالغ 19.50 ثانية الذي جعله رابع أسرع رجل على مر العصور في هذه المسافة.

وتابع "أشعر أني أتحسن في سباق 100 متر مع كل سباق. لكن بعد أن فكرت في الأمر خلال اليومين الماضيين قررت بالاتفاق مع المدرب انه سيكون من الأفضل الالتزام بالخطة التي وضعناها منذ الخريف والتركيز على سباق 200 متر هذا العام، وأيضا سباق أربعة في 100 متر".

وقال العداء الأمريكي الذي سيحتفل بعيد ميلاده 22 يوم الخميس "سأشارك في سباقي 100 و200 متر في 2020".

وتابع "قررنا بالفعل خوض السباقين العام المقبل في التصفيات الأولمبية"، وأكد مدربه لانس برومان هذه الخطة.

وقال "سيكون جاهزا بحلول هذا الوقت. لقد تحسن في سباق 100 متر أسرع مما كنا نتوقع".

وستقام البطولة الأمريكية بين 25 و28 يوليو تموز في ولاية أيوا.