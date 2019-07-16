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رقم الخبر: 258496 تاريخ النشر: تموز 16, 2019 الوقت: 11:05 الاقسام: سياسة  
الحشد الشعبي يدعو للإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق

الحشد الشعبي يدعو للإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق

كشف المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي في محور الشمال، علي الحسيني، الاثنين، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لم يوفر الغطاء الجوي بعملية إرادة النصر، فيما دعا البرلمان العراقي للإسراع في تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق لعدم الحاجة اليها.

وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن "قواطع الحشد الشعبي المشاركة في عملية إرادة النصر لم يوفر التحالف الدولي اي غطاء جوي لها".

واضاف، ان "العملية حققت نجاحات كبيرة ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي في العراق".

وأوضح الحسيني، أن "عدم مشاركة التحالف بقواطع الحشد الشعبي اثبت غياب أهمية تواجد تلك القوات في البلاد"، داعيا "مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد لعدم وجود ضرورة أمنية لها".

وأكد على ان "القوات الأمنية والحشد الشعبي قادرة على مسك الملف الأمني والحفاظ على امن البلاد دون تدخل ما يسمى بالتحالف الدولي"

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت الاسبوع الماضي، انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين ثلاث محافظات وصولا إلى المناطق الحدودية مع سوريا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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