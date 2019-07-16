أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، رفض بلد الرافدين لأي مشروع استيطاني في المنطقة، معتبراً أنه تمت مواجهة صفقة القرن "بشكل مشرف".

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محم اشتية: "اجتمعنا مع الوفد الفلسطيني وبحثنا في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية".

وأكد عبد المهدي، أن "موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية"، ماضياً إلى القول إن "العراق يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة".

وتابع، أنه "تمت مواجهة صفقة القرن بشكل مشرف، ومن أراد تمريرها أصبح في شك من إمكانية تحقيقها"، مؤكداً أن "قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطيني دون أي شروط أو تحفظ".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصل، صباح الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد انشتية، الاثنين، وحدة العراق بأنها سندا ليس لفلسطين فحسب بل للامة العربية جمعاء، مشيدا بموقف العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن.

وقال انشتية في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره في العراقي عادل عبد المهدي وتابعته السومرية نيوز، إن "وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب بل للامة العربية جميعا"، مشيدا بـ"جهود العراق في نزع فتيل الازمة بالمنطقة".

وأضاف انشتية، أن "شعبنا بقي ثابتا على ارضه ولم يستسلم او يهزم ولن يرضى الا بحقه"، مؤكدا بالقول، "وجدت لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدعم من اهلنا في العراق، ونشيد بموقف العراق في مقاطعة مؤتمر صفقة القرن".

ميدانياً قضت القوات العراقية المشتركة الاثنين على ثمانية إرهابيين غرب محافظة صلاح الدين.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل خليل محمد الجبوري لوكالة أنباء الإعلام العراقي واع: تم تنفيذ عملية أمنية في جزيرة الصينية غرب المحافظة أسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين وتدمير سيارة لهم وأسلحة كانت بحوزتهم “مشيرا إلى أن ملاحقة الإرهابيين في المنطقة ما زالت مستمرة.

وكانت القوات العراقية قضت على 11 إرهابيا في محافظة ديالى شرق البلاد الاحد.