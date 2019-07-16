توفيت امرأتان نتيجة إصابتهما بحروق أثناء محاولة إطفاء نيران نشبت في بقايا المحاصيل الزراعية في ناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن حرائق نشبت خلال اليومين الماضيين في الأراضي الزراعية التابعة لقرى تل الزبيب وطفلة والجسعة ونستل والريحانية والقشلة وتل صاهود وعالية ومسيلة وخراب السويفات وتل الشعير التابعة لناحية تل براك نحو 40 كيلومترا شمال شرق الحسكة.

وبين المراسل أن الحرائق أدت إلى وفاة امرأتين من قرية طفلة وإصابة عدد من الأشخاص بحروق متفاوتة أثناء محاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى جميع المساحات المزروعة.

وتوفي في الثاني من الشهر الجاري طفل وامرأتان خلال إخماد حرائق نشبت في الأراضي الزراعية غرب مدينة رأس العين امتدت إلى منازل الأهالي في قرى الحويش والصالحية والعالي بريف الحسكة الشمالي الغربي وفي منتصف حزيران الفائت توفي 6 أشخاص بينهم امرأة وطفل وأصيب آخرون أثناء مشاركتهم في إخماد حرائق مماثلة جنوب شرق بلدة الجوادية.

بموازاة ذلك استشهد ستة مدنيين وأصيب 9 اخرون بجروح بينهم أطفال نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي جددت مساء الأحد استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان في وقت تشهد فيه المناطق التي طالها الاعتداء ازدحاماً كبيراً بالمشاة والسيارات ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة وتدمير عدة سيارات.

ولفت المراسل إلى أنه تم نقل جرحى الاعتداءات الإرهابية إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.