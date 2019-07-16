وفي الاجتماع المفتوح الذي عقده البرلمان، الاثنين، قام النواب بتعديل المشروع المتعلق بمنح الجنسية للأطفال المولودين من نساء إيرانيات متزوجات من رجال أجانب للموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور بأغلبية 151 صوتًا مقابل 5 أصوات وامتنع 3 عن التصويت من أصل 201 نائبا حضروا الاجتماع.

وكان مجلس صيانة الدستور قد أخذ اشكالات على مشروع القانون في أن منح المواطنة على الاطلاق في الحالات المثيرة للقلق والمشاكل الأمنية بأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية والمادة 3 من الدستور، وكذلك منح تصريح إقامة للأب على الاطلاق من القضايا التي يخشى منها وقوع مشاكل أمنية بأنه مخالف للقوانين الدينية ويتعارض مع البند الخامس من المادة 3 من الدستور.

وذكر النواب في تعديل القانون: إن الأولاد من أم إيرانية وأب أجنبي إذا كانوا قد ولدوا قبل أو بعد اعتماد هذا القانون، يستطيعون اكتساب الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن 18 عاماً، في حال قدمت الأم الإيرانية طلبا بذلك إذا لم تكن هناك مشكلة أمنية بحسب تحديد وزارة الامن.