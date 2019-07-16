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رقم الخبر: 258481 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 20:59 الاقسام: عربيات  
إنطلاق التدريب العسكري بين القوات السعودية والأمريكية شمال المملكة

إنطلاق التدريب العسكري بين القوات السعودية والأمريكية شمال المملكة

انطلق، الأحد، التمرين العسكري المشترك "القائد المتحمس 2019" بين القوات السعودية والأمريكية في المنطقة الشمالية للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن التدريب المشترك انطلق بمركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية. ويجمع التدريب وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية، ويستمر مدة أسبوعين.

ويهدف التدريب إلى "تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".

في سياق آخر، قال مصدر سعودي مسؤول إن السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل سماد للسودان، بشكل عاجل.

وصرح المصدر السعودي بأنه امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من السعودية والإمارات للشعب السوداني، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين إلى السودان، وذلك بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

 

 
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مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
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