خلافاً لما كان مقرراً، لم تعقد جولة التفاوض الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وقد جرى تأجيلها إلى الثلاثاء.

ونفى القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف وجود رفض للاجتماع إلى المجلس العسكري، موضحاً أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي مهلة 48 ساعة لمزيد من التشاور بشأن وثيقة الإعلان الدستوري.

إلى ذلك قتل متظاهر وأصيب آخرون برصاص القوات الأمنية خلال تظاهرات ضد تجاوزات قوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن المتظاهر الذي جرى تشييعه قتل برصاص ميليشيات الجنجويد في مدينة السوكي .

وقد وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع بعد اعتصامهم أمام مقر جهاز الأمن والاستخبارات لتقديم شكوى ضد تجاوزات قوات الدعم.