كشف مساعد دائرة التفتيش في مقر خاتم الانبياء (ص) العميد محمد جعفر أسدي، عن عرض أمريكي لسوريا عبر قطر والسعودية حول حزب الله.

وأشار مساعد دائرة التفتيش في مقر خاتم الانبياء (ص) العميد محمد جعفر أسدي في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء إلى أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال: إن الرئيس السوري بشار الاسد حدّثه أن هؤلاء الحمقى (الأمريكيين) أرسلوا إليه شخصين من قطر والسعودية وقالوا له؛ إبق في لبنان وتولى جميع الامور حتى يمكنك التواجد على الحدود مع فلسطين المحتلة ولكن إنزع السلاح من حزب الله.

وأشار العميد أسدي الى لقاء قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الجنرال قاسم سليماني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي إستمر 140 دقيقة، قائلاً: بعد 4 أعوام من محاربة ايران للإرهاب في سوريا زار الجنرال سليماني روسيا حيث إلتقى بوتين لمدة ساعتين و20 دقيقة ليقنع الروس للحضور في سوريا.

وأوضح ان الجنرال سليماني أبلغ بوتين ان سوريا هي أخر خنادق جبهة الشرق، وإذا فقدت لن يعير الغرب لروسيا اي أهمية ثانية.