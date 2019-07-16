أعلن الأمن الروسي القضاء على خلية لتنظيم (داعش) الإرهابي في مقاطعة روستوف جنوب روسيا، تضم 3 مواطنين روس خططوا لعمليات ارهابية وهجمات ضد رجال الشرطة.

وقال الأمن الروسي - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أمس الاثنين - "تمكنت هيئة الأمن الروسي في مقاطعة روستوف من الكشف والقبض على خلية لتنظيم داعش المحظور في روسيا، تضم 3 مواطنين روس خططوا لهجمات على رجال الشرطة وللقيام بأعمال إرهابية في أماكن مزدحمة".

ويشكل العمل العسكري الروسي ضد تنظيم "داعش" تطورا مهما على صعيد الحرب الدولية الموجهة ضد الإرهاب، وربما أيضا على صعيد المعادلة الميدانية في عموم سوريا.