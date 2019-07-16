  • الثلاثاء ١٣ ذی قعده ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يوليو 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258473 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين كردستان إيران وكردستان العراق

إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين كردستان إيران وكردستان العراق

أعلن محافظ كردستان (غرب ايران) عن مشروع لإنشاء مدينة صناعية مشتركة مع اقليم كردستان العراق بمشاركة مستثمرين أجانب.

وفي تصريح أدلى به خلال مراسم تكريم اليوم الوطني للصناعة والمناجم في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الايرانية، أشار بهمن مرادنيا الى الطاقات والقدرات الجيدة التي تمتلكها البلاد، وقال: ان ديمومة الصناعات في البلاد في ظل الحرب الاقتصادية الراهنة مؤشر الى القدرات المتوفرة في مجال الإنتاج والتصنيع. وأضاف: هنالك العديد من الطلبات من اقليم كردستان العراق للاستثمار في محافظة كردستان الايرانية، وتقرر أن نقوم بانشاء مدينة صناعية مشتركة مع الاقليم.

وأشار مرادنيا الى انخفاض نسبة البطالة في محافظة كردستان من 13 بالمائة في العام الماضي الى 5ر12 بالمائة في العام الجاري.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/2969 sec