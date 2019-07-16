وفي تصريح أدلى به خلال مراسم تكريم اليوم الوطني للصناعة والمناجم في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الايرانية، أشار بهمن مرادنيا الى الطاقات والقدرات الجيدة التي تمتلكها البلاد، وقال: ان ديمومة الصناعات في البلاد في ظل الحرب الاقتصادية الراهنة مؤشر الى القدرات المتوفرة في مجال الإنتاج والتصنيع. وأضاف: هنالك العديد من الطلبات من اقليم كردستان العراق للاستثمار في محافظة كردستان الايرانية، وتقرر أن نقوم بانشاء مدينة صناعية مشتركة مع الاقليم.

وأشار مرادنيا الى انخفاض نسبة البطالة في محافظة كردستان من 13 بالمائة في العام الماضي الى 5ر12 بالمائة في العام الجاري.