انخفض برميل الخام الثقيل الايراني اكثر من 6 دولارات في شهر يونيو/حزيران 2019 قياسا بالشهر السابق.

وذكر احدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أن الخام الثقيل الايراني سجل معدل 60.88 دولار في يونيو/حزيران هبوطا عن متوسط 67.86 دولار المسجلة في مايو/أيار.

هذا وبلغ متوسط الخام الثقيل الايراني 66.89 دولار للبرميل في سنة 2018.