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|رقم الخبر: 258472
|تاريخ النشر: تموز 15, 2019
|الوقت: 17:16
|الاقسام: اقتصاد
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الخام الثقيل الايراني ينخفض 6 دولارات في يونيو
انخفض برميل الخام الثقيل الايراني اكثر من 6 دولارات في شهر يونيو/حزيران 2019 قياسا بالشهر السابق.
وذكر احدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أن الخام الثقيل الايراني سجل معدل 60.88 دولار في يونيو/حزيران هبوطا عن متوسط 67.86 دولار المسجلة في مايو/أيار.
هذا وبلغ متوسط الخام الثقيل الايراني 66.89 دولار للبرميل في سنة 2018.
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