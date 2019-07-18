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رقم الخبر: 258472 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
الخام الثقيل الايراني ينخفض 6 دولارات في يونيو

الخام الثقيل الايراني ينخفض 6 دولارات في يونيو

انخفض برميل الخام الثقيل الايراني اكثر من 6 دولارات في شهر يونيو/حزيران 2019 قياسا بالشهر السابق.

وذكر احدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أن الخام الثقيل الايراني سجل معدل 60.88 دولار في يونيو/حزيران هبوطا عن متوسط 67.86 دولار المسجلة في مايو/أيار.

هذا وبلغ متوسط الخام الثقيل الايراني 66.89 دولار للبرميل في سنة 2018.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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