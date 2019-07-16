اعلن الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق له ان سوريا تقف الى جانب ايران بوجه التهديدات الاميركية .

وافاد ديوان رئاسة الجمهورية السورية ان اميرعبداللهيان وضع الرئيس بشار الاسد خلال اللقاء اليوم الاثنين في صورة تطورات الملف النووي الايراني.

كما استعرض امير عبداللهيان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي يتبناها المسؤولون الايرانيون لدعم مصالح الشعب الايراني في مواجهة السياسات العدائية للادارة الاميركية ضد ايران .

بدوره جدد الرئيس السوري تاكيده على ان سوريا تدعم طهران في مواجهة التهديدات والاجراءات اللامشروعة للادارة الاميركية ضد الشعب الايراني .

الى ذلك جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سوريا وايران والحرب ضد الارهاب في سوريا واخر الاوضاع في المنطقة .