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رقم الخبر: 258470 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 16:51 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لجنة اتفاق الحديدة اليمنية تجتمع في عرض البحر

لجنة اتفاق الحديدة اليمنية تجتمع في عرض البحر

تعقد اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعا على متن سفينة في عرض البحر الأحد، بحضور ممثّلين للحكومة اليمنية وحكومة الرئيس المنتهية ولايته والامم المتحدة، في أول اجتماع منذ شباط/ فبراير.
لجنة اتفاق الحديدة اليمنية تجتمع في عرض البحر
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