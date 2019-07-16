أفادت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بوصول طائرتي شحن ثامنة وتاسعة تحملان أجزاء من منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا مستمرا. وبهذا الصدد هبطت طائرة جديدة في قاعدة "أكينجي" بضواحي أنقرة".

وانطلق توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا على شكل دفعات يوم الجمعة الماضي.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، الصفقة مع روسيا حول توريد "إس-400" بأنها أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة، مفيدا بأن عملية توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا قد ينتهي بحلول أبريل عام 2020.

وكان قد اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به، يوم الأحد، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام: في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث. لكن تركيا وبشرائها هذه المنظومات لا تستعد لحرب.

وبدأت تركيا، يوم الجمعة 12 يوليو، استلام أجزاء إس-400، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل الولايات المتحدة، التي هددت الحكومة التركية بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضي البلاد سيمثل خطرا بالنسبة للنظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبار المنظومات الروسية قادرة على كشف أسراره.