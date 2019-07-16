اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الادارة والتوظيف في ايران جمشيد انصاري ان البلاد ستجتاز المرحلة الصعبة الجارية بفضل التكاتف والوحدة بين صفوف الشعب.

وقال انصاري، في تصريح ادلى به خلال زيارته لقضاء مانه وسملقان في محافظة خراسان الشمالية على هامش زيارة الرئيس ومجلس الوزراء للمحافظة اليوم الاثنين، إن عوائد البلاد شهدت انخفاضا كما إن نفقات تأمين الاحتياجات والسلع الاساسية ارتفعت الا إن الشعب سيجتاز المرحلة الجارية باعتماد الصبر والتحمل والتكاتف في سياق النهج والهدف المعتمد كما هو الحال طيلة العقود الاربعة الماضية.

واضاف: إن جميع عوائد الحكومة سيتم انفاقها على تنمية البلاد وتأمين الاحتياجات الاساسية للشعب ومكافحة الفقر وينبغي السماح للحكومة تحديد الحاجات الضرورية وفق الاولويات وتنفيذ خطوات سريعة ترمي لمعالجة المشاكل.

واشار الى أهمية المدن الحدودية في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد، عادّا المناطق الحدودية بمثابة احتياطي جيد حيث إن تنمية التبادل مع بلدان الجوار تتحقق عبر المحافظات الحدودية لاسيما في مجال الحظر يمكن توظيف طاقات بلدان الجوار بهدف سد حاجات البلاد.

ووصف دور المحافظات الحدودية بالمضاعف في مرحلة الحظر وتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد وقد ادرجت الحكومة تنمية التبادل التجاري في هذه المحافظات على جدول الاعمال.