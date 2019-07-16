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رقم الخبر: 258464 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة أميركبير توقع مذكرة تفاهم مع جامعات اقليم كردستان العراق

جامعة أميركبير توقع مذكرة تفاهم مع جامعات اقليم كردستان العراق

تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية واقامة ورشات مشتركة بين جامعة اميركبير الايرانية وجامعات اقليم كردستان.

واعرب رئيس جامعة اميركبير الصناعية «سيد احمد معتمدي» خلال مراسم التوقيع عن سعادته لتنمية العلاقات العلمية والتعليمية مع جامعات اقليم كردستان العراق ومنها جامعة زاخو.

ونوه معتمدي بالعلاقات «الجيدة» القائمة بين جامعة امير كبير مع معظم جامعات العراق؛ مشددا على ضرورة تعزيز هذه الاواصر، واضاف انه سيتم في اطار هذه المذكرة اقامة دورات تعليمية ومشاريع مشتركة بين الجانبين.

وأشار رئيس جامعة اميركبير الايرانية الى المكانة العلمية التي تحتلها هذه الجامعة على صعيد العالم؛ مبينا ان جامعة امير كبير تقف الى جانب افضل 100 جامعة عالميا.

من جانبه، اعرب رئيس جامعة زاخو «لزكين عبدي جميل» عن سعادته لتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة اميركبير، «بوصفها من افضل الجامعات في ايران»، وقال: ان العراق وايران تربطهما علاقات ومشتركات ثقافية وتاريخية؛ مشددا على ضرورة تنميتها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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