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رقم الخبر: 258463 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: رياضة  
وفاة شاب في ربيع العمر بعد فوز المنتخب الجزائري
بسبب فرحته الشديدة

وفاة شاب في ربيع العمر بعد فوز المنتخب الجزائري

تناقلت وسائل إعلام أنباء عن وفاة شاب جزائري أصيب بسكتة قلبية من الفرحة، بعد تسجيل رياض محرز هدف الفوز على نيجيريا في الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الضحية، البالغ من العمر 17 سنة، يقطن ببلدية بئر غبالو في ولاية البويرة، لم يحتمل شدة الفرحة بالهدف الثاني الذي جاء بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فتوفي فورا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى المستشفى، ما أثار حزنا كبيرا لدى أهالي القرية.
يذكر أن منتخب الجزائر حقق الفوز على نظيره النيجيري بهدفين لهدف، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية، ليواجه المنتخب السنغالي في النهائيات

 
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مصدر الخبر: موازين نيوز
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