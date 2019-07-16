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رقم الخبر: 258461 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: رياضة  
ایراني يحرز البرونزية بالبطولة الدولية للشطرنج

ایراني يحرز البرونزية بالبطولة الدولية للشطرنج

أعلن المتحدث باسم اتحاد الشطرنج بمحافظة همدان غربي ايران فوز لاعب من المحافظة بميدالية برونزية في البطولة الدولية للشطرنج في إيطاليا.

واضاف "حميد فروغى" اليوم الاثنين لمراسل إرنا أنه جرت مسابقات بركاموى الدولية في إيطاليا بمشاركة أفضل لاعبى الشطرنج في العالم وتمكن " مرادى" من إحراز المرتبة الثالثة للمسابقات.

وأكد أن مرادى فاز في أربعة مسابقات وحصل على تعادلين وخمس نقاط في المسابقات.
وكان مرادى قد أحرز قبل ذلك ميدالية في المسابقات الآسيوية للناشئين للشطرنج.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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