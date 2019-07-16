أكملت التشيكية باربورا ستريتسوفا مشاركة رائعة في بطولة ويمبلدون للتنس عندما نالت مع شريكتها سو-وي هسيه لقب زوجي السيدات يوم الأحد بالفوز على الكندية جابرييلا دابروفسكي والصينية يفان تشو بنتيجة 6-2 و6-4.

وبعد مواجهة مثيرة في نهائي فردي الرجال أسدلت ستريتسوفا وزميلتها التايوانية الستار على أسبوعين من المنافسات بانتصار سهل.

وقالت ستريتسوفا التي خسرت أمام سيرينا وليامز في قبل نهائي منافسات فردي السيدات ”يا إلهي لا توجد كلمات لوصف شعوري“.

وهذه أول مرة يفوز زوجي بلقب السيدات في ويمبلدون بدون خسارة أي مجموعة منذ تتويج سيرينا وفينوس وليامز في 2009.

وقالت اللاعبة التشيكية ”نحن شخصيتان مختلفتان تماما لكن تنجح كل منا في التعامل مع الضغوط بشكل مختلف.

”هي (هسيه) شخصية هادئة تماما وأنا مفعمة بالمشاعر لكني أحاول الاستمتاع بالأمر عن طريق الابتسامة. هذا يساعدني على الشعور بالراحة داخل الملعب“.

وأصبحت ستريتسوفا (33 عاما) أكبر لاعبة تصل إلى الدور قبل النهائي في ويمبلدون لأول مرة عندما خسرت أمام سيرينا يوم الخميس.

وكان اليوم جيدا للتنس التايواني بعد فوز لاتيشا تشان والكرواتي إيفان دوديج بلقب الزوجي المختلط بالانتصار على إيلينا أوستابنكو والسويدي روبرت ليندشتيدت (42 عاما) بنتيجة 6-2 و6-3.