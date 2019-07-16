يتوقع نادي ليفربول أن يبدأ المنافسات الرسمية لموسمه الجديد، دون خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني، بعد وصوله إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وساعد ماني، منتخب أسود التيرانجا على بلوغ هذا الدور، بعد أن صنع الكرة التي جاء منها الهدف العكسي في مرمى منتخب تونس، والذي كان كفيلًا للفوز بالمباراة نصف النهائية، وضرب موعدًا لملاقاة الجزائر في نهائي البطولة.

وسيكون موعد المباراة النهائية قبل 3 أسابيع فقط من أول مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، يوم 9 أغسطس القادم.

ونظرًا لسياسة المدرب يورجين كلوب، في إعطاء جميع لاعبيه راحة لثلاثة أسابيع، بعد انتهاء مهامهم الوطنية مع منتخبات بلدانهم، فهذا يعني بأن ماني لن يكون جاهزًا لمواجهة نوريتش.