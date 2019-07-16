وأثارت تصريحات المهاجم البرازيلي نيمار الأخيرة جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الفرنسية بعد أن قلل من ناديه باريس سان جيرمان عندما كشف عن أسعد لحظة في مسيرته الكروية.



وصرح نيمار دا سيلفا لصحيفة برازيلية أن أسعد لحظة عاشها في غرفة خلع الملابس خلال مسيرته كانت بعد فوز برشلونة على فريقه الحالي 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أووبا.



وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شخص عنيد للغاية، وقد جعل نجوم سابقة في الفريق يعانوا بسبب تمردهم بنفس طريقة نيمار دا سيلفا.



وقالت أن ناصر الخليفي لا يتحمل مثل هذه التصرفات، وهو رئيس بلا هوادة في مثل هذه الحالات، فقد تعامل مع ثنائي باريس سان جيرمان السابق حاتم بن عرفة وأدريان رابيو اللذان تمردا بشكل واضح وصريح، بقوة وجعلهما لا يلمسا الكرة لعدة أشهر.