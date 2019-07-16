تعرضت طفلة أمريكية تدعى (لونا) للتنمر بسبب وحمة كبيرة غطت وجهها، حيث وصفوها بأنها عبارة عن وحش يجب قتله، بينما أشادت الأم بالذين يدعمونها، حيث قالوا عنها إنها ليست سوى فراشة صغيرة.

وردت الأم كارول فينر، 35 عاما، على الذين يتنمرون بطفلتها التي تحمل وحمة كبيرة غطت معظم وجهها على شكل فراشة أو قناع باتمان، حيث قالوا إنها عبارة عن وحش يجب قتله، من خلال حسابها على إنستغرام.

وأكد التقرير أنه يصاب واحد فقط من بين 20 ألف شخص من المواليد الجدد حول العالم بوحمات، وقد حذر الأطباء من أنها سرطان، ولكن أظهر الرنين المغناطيسي بأنه لم يكن كذلك.

وأنشأت الأم صفحة عبر موقع إنستغرام لرفع الوعي عن الوحمات ومشاركة تجربتها مع طفلتها (لونا) والتي تعيش في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعمها الكثيرون بالتعليقات الإيجابية وبلغ عدد متابعيها 70 ألف شخص، والتي وصفها الكثير منهم بالفراشة الصغيرة.

وقالت كارول: (لقد أرسل لنا الأشخاص من جميع أنحاء العالم بعد أن قاموا برسم وجوههم مثل لونا.. عندما رأيتهم تغلبت بشغف على أنهم توقفوا عما كانوا يفعلونه لمحاولة إرسال أفكار إيجابية إلينا).

وتتكلف عملية لونا لإزالة الوحمات من وجهها وجسدها حوالى 500 ألف دولار، حيث تحتاج إلى خمس أو ست عمليات جراحية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فلديها وحمة أخرى بحجم العملة المعدنية وبعض النقاط الصغيرة على ساقيها.