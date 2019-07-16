اختبار الإكسسوارات يختلف بشكل كبير باختلاف الشخصية، حيث إن لكل فتاة ذوقها الخاص الذي يمكنها من اختيار مكملات الأناقة التي تتناسب مع شخصيتها أو شغفها بشيء ما، فهناك من يمتلكن شغفا بالمعالم الأثرية أو مدينة بعينها، وهذا ما لفت انتباه أحد الأماكن المتخصصة في صناعة الإكسسوارات في إيطاليا، والتي يطلق عليها اسم Art is Therapy.

وقدمت Art is Therapy مجموعة جديدة من الخواتم التي أطلقتها تحت اسم (Teti)، والتي تحتوي على خاتم بتصميم جديد وأنيق عبارة عن مجموعة من أهم معالم الهندسة المعمارية التي تسمح لك بارتداء مدينة بأكملها في إصبعك، ويضم الخاتم تصميم مفصل بشكل مذهل لمدن مشهورة، وبالتالي فيمكنك من ارتداء معالم مدينتك المفضلة حول إصبعك.

هذه الحلقات المعمارية المصنوعة يدوياً في إيطاليا تقدم نسخا تفصيلية دقيقة لثلاثة نماذج من المدن، وهم لندن ونيويورك وروما، وتم تصميم جميع المعالم الشهيرة وناطحات السحاب في كل مدينة بشكل معقد لتسهيل فكرة امتلاك مدينة مصغرة في متناول يديك، علاوة على ذلك، تتوفر جميع طرازات المدن بثلاث مواد فاخرة النحاس والفضة والذهب.

وأخيراً تتم تغطية معالم المدينة المنحوتة على الخاتم بطبقة شفافة من أجل اللمسة النهائية، ولزيادة الموضوع جمالا قام القائمون على تصميم هذه الإكسسوارات بعمل صندوق صغير، عند فتحه يزهر الخاتم الأنيق وسط مجسمات مصغرة من معالم المدينة الشهيرة، مما يعني أن الخاتم ليس هو الشيء الوحيد المغري ولكن العبوة ساحرة مثل الخاتم، حسبما نشر موقع (boredpanda).